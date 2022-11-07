Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, ilçede yapılan çalışmaları anlattı

HATAY (AA) - Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçenin çehresinin yavaş yavaş değiştiğini ve bu değişimin devam edeceğini bildirdi.

Eryılmaz, bir restoranda düzenlenen toplantıda, göreve geldikten sonra yaptıklarını ve yapılacakları anlattı.

Belediyeyi kurumsal kimliğine kavuşturduklarını ifade eden Eryılmaz, "Samandağ’ın çehresi yavaş yavaş değişiyor ve değişmeye de devam edecek. Maddi imkansızlıklara rağmen şu anda devam eden ve hazırladığımız çok önemli projelerimiz var. Önemli olan imkansızlıklar içinde bu memlekete bir hizmet yapmak. Tasarruf yapıyoruz, şeffaf bir yönetim ve hesap verebilen bir yönetim anlayışı içindeyiz. Bunlar çok önemli. Geldiğimiz günden bugüne belediye gider tablomuzu paylaşıyoruz. Belediyede israfı önleyerek kayıp kaçağı önleyerek hizmet yapıyoruz." dedi.



Eryılmaz, kısa süre içinde ilçenin imar planı sorununu da çözmüş olacaklarını sözlerine ekledi.



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