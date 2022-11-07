Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid, Ribeiro, Kaan Kanak, El-Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 34 Ze Luis)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Mounir Chouıar, Okaka

Gol: Dk. 12 Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ndayishimiye Dk. 45+3 Aleksic (Medipol Başakşehir)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.

12. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ömer Ali Şahiner'in kaleciye geri pasında araya girerek topu kapan Bertuğ Özgür Yıldırım, soldan kaleci Volkan Babacan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 1-0.

19. dakikada Okaka'nın verkaçında Mounir Chouıar ceza sahası içinde kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Mounir'in vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta top direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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