Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Aabid , Ribeiro (Dk. 63 Boudjemaa), Kaan Kanak (Dk. 63 Lobjanidze), El-Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 34 Ze Luis)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Junior), Leo Duarte, Ahmed Touba (Dk. 46 Traore), Hasan Ali Kaldırım, Ndayishimiye, Deniz Türüç (Dk. 84 Szysz), Aleksic, Berkay Özcan, Mounir Chouıar (Dk. 72 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 72 Keny)

Gol: Dk.12 Bertuğ Özgür Yıldırım Dk.75 El-Kaabi Dk.81 Ze Luis (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Traore, Dk. 65 Aleksic, Dk. 90+1 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ndayishimiye Dk. 45+3 Aleksic Dk. 56 Mounir Chouıar (Medipol Başakşehir) Dk. 74 Vranjes Dk. 80 Adekugbe Dk. 90 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)





HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kaldı.

47. dakikada Kaan Kanak'ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte El-Kaabi'nin indirdiği topa Ze Luis'in kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan, son anda kornere çeldi.

52. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası içinde Ze Luis, rakiplerini çalınmayarak kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Ze Luis'in vuruşunda top kaleci Volkan'dan geri döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

60. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Aleksic pasında sağ kanatta topla buluşan Traore'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

62. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası çizgisi üzerinde Mounir Chouıar'ın vuruşunda top direkten döndü.

65. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mounir Chouıar'in sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2.

75. dakikada Hatayspor, beraberliği buldu. Ndayishimiye'nin geri pasında kaleci Volkan Babacan baskı yapan El Kaabi'yi çalımlamak istedi. Topu kapan El Kaabi, topu Ze Luis'e aktardı. Ze Luis'in tekrar pasında El Kaabi kale önünde topu ağlara gönderdi. 2-2.

81. dakikada Hatayspor tekrar öne geçti. Sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde Ze Luis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2.

90+1 dakikada Başakşehir yeniden beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahası içine yapmak istediği ortada top direk ağlara gitti. 3-3.

Karşılaşma 3-3 sona erdi.

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