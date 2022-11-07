Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

AA

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem." dedi.

Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor - Başakşehir: 3-3
YEREL HABERLER Hatayspor - Başakşehir: 3-3
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto Süper Lig
(Görüntülü)ŞEHİT ER İSMAİL ESMER, HATAY&#039;DA SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT ER İSMAİL ESMER, HATAY'DA SON ...
(Görüntülü)ŞEHİT OLAN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSMAİL ESMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞEHİT OLAN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSMAİL ...
Şehit er İsmail Esmer, Hatay'da son yolculuğa uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit er İsmail Esmer, Hatay'da son yolculuğa ...
Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker, Hatay'da son ...
Hatay'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı
YEREL HABERLER Hatay'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" ...
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, ilçede yapılan çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, ilçede yapılan ...
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esmer'in Hatay'daki ailesine şehadet haberi verildi
YEREL HABERLER Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esmer'in Hatay'daki ...
(Görüntülü) HATAY&#039;A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
YEREL HABERLER HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü)PENÇE-ŞİMŞEK ŞEHİDİ GÜNER, HATAY&#039;DA TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)PENÇE-ŞİMŞEK ŞEHİDİ GÜNER, HATAY'DA ...
Pençe-Şimşek şehidi Güner, Hatay'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Pençe-Şimşek şehidi Güner, Hatay'da toprağa verildi
Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin cenazesi Hatay'da defnedildi
YEREL HABERLER Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin ...
(Görüntülü)TOZLU ARAÇ CAMLARINDA RESİM ÇİZİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TOZLU ARAÇ CAMLARINDA RESİM ÇİZİYOR
Hatay'da kilise kazısında mezar odaları bulundu
YEREL HABERLER Hatay'da kilise kazısında mezar odaları bulundu
Tozlu araç camlarında resim çiziyor
YEREL HABERLER Tozlu araç camlarında resim çiziyor
Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
YEREL HABERLER Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Hatay´a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay´a şehit ateşi düştü
Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına ...
Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.