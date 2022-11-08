Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çaylı ve Numune Evler mahallelerinde iki otomobilde arama yaptı.

Araçlarda, 165 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 27 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S, M.S. ve Y.T. emniyete götürüldü.



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