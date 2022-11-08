A Milli Kadın Futbol Takımı'na seçilen Senem'in hedefi "kalenin vazgeçilmezi" olmak:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edilen 21 yaşındaki kaleci Senem Pınar Özer, ay yıldızlıların filesini uzun yıllar korumayı hedefliyor.

Millilerin 12 ve 15 Kasım'da Antalya'da Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçları için kampa davet edilen Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nın file bekçisi Senem, milli formaya kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

Hazırlıklarını sürdüren genç kaleci, A Milli Kadın Futbol Takımı'nda uzun yıllar kaleyi korumak istiyor.

Senem, AA muhabirine, Beşiktaş'ta başladığı futbol kariyerini, farklı takımlarda mücadele ettikten sonra sezon başında transfer olduğu Hatayspor'da sürdürdüğünü söyledi.

Milli takıma çağrıldığı için mutlu olduğunu belirten Senem, "Milli takıma seçilmek güzel bir duygu. Şanlı bayrağımız altında emek sarf etmeyi, ter dökmeyi herkes ister. Yıllardır hedefim buydu. Bu hedefi gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi.

Senem, milli takımın alt yaş kategorilerinde daha önce forma giydiğini hatırlatarak, "Alt yaşlarda forma giymiştim ama ilk defa A Milli Kadın Futbol Takımı'na seçiliyorum. Hedeflerimden biri gerçekleşti. Sıradaki hedefim milli takımda kalıcı olabilmek." diye konuştu.





- Kadınlara "futbola devam edin" tavsiyesi

Hatayspor'da oynamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren kaleci Senem, kentin tarihini ve yemeklerini beğendiğini anlattı.

Futbol oynayan kadınlara da spora devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Senem, "Bulundukları yoldan hiç şaşmasınlar, futbola devam etsinler. Türkiye'de kadın futbolu, medyanın da desteğiyle son zamanlarda daha da popülerleşti. İlginin artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.





- Teknik direktör Bugüner: "Milli takıma katılmayı hak etti"

Hatayspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Hilmi Bugüner de genç file bekçisinin başarılı performans göstererek milli takıma yükseldiğini dile getirdi.

Senem'in milli takımda da başarılı olacağına inandığını belirten Bugüner, "Senem, ortaya koyduğu performansla milli takıma seçilme hakkını kazandı. Hocalarıyla yoğun emek vererek milli takıma katılmayı hak ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.