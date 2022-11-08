Hatay'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.A'nın kullandığı 31 EG 973 plakalı tır, Alsancak Mahallesi'nde H.S. idaresindeki 31 KLC 07 plakalı motosiklete çarptı.

Yaralanan H.S, çevredekilerin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.



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