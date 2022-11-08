Hatay'da 7 katlı binanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler dumandan dolayı binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.









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