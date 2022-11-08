Hatay'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Antakya-Reyhanlı yolu Narlıca üst geçidinde henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 31 SK 190 plakalı hafif ticari aracın, motor kısmından dumanlar yükseldi.

Sürücünün indiği araç, alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekilerin ilk müdahaleyi yaptığı araçtaki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

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