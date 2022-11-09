Hatay'da 1672 litre sahte içki ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın yaptı.

Adreslerdeki aramada, 1672 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheliler M.D, A.Y, A.A, R.M. ve R.N. gözaltına alındı.

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