Hatay'da öğrenciler atık plastik ve metallerden Atatürk portresi yaptı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Oğuzhan Ortaokulu öğrencileri, atık plastik ve metallerden Atatürk portresi oluşturdu.

Öğrenciler, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerindeki çivi, bakır, plastik ve kablo gibi atık durumdaki parçaları toplayarak okula getirdi.

Bunları okullarındaki atölyede mozaik ustası Mervan Altınorak'ın öncülüğünde bir araya getiren öğrenciler, bir aylık çalışmanın ardından 2,5 metrelik Atatürk portresi oluşturdu.

Okul Müdürü Mehmet Kütler, çalışmada 22 metre kablo, 2 kilogram çivi, 6 metre bakır, anahtar, plastik kapak gibi malzemeler kullanıldığını söyledi.

Kütler, öğrencilerin yaptığı portrenin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sergileneceği kaydetti.

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