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İskenderun'da su alıp batan gemiyi denizden çıkarmak için çalışma başlatıldı

AA

İskenderun'da su alıp batan gemiyi denizden çıkarmak için çalışma başlatıldı

HATAY (AA) - İskenderun Limak Port'ta yanaştığı iskelede su aldıktan sonra 18 Eylül'de denize batan gemiyi çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Konteyner yüklemesi için yanaştığı iskelede batan Togo bayraklı "Sea Eagle" adlı gemiyi çıkaracak 25 kişilik ekip, hazırlıklarını tamamladı.

Aralarında dalgıçların da bulunduğu ekibin 40 gün içerisinde 3 bin 120 grostonluk kargo gemisini deniz dibinden çıkarması planlanıyor.

İskenderun Limak Port'ta 18 Eylül'de yükleme için yanaştığı iskelede yan yatan gemi su alıp batmış, denize düşen konteynerler çıkarılmış, gemideki 63 ton yakıt da tahliye edilmişti.

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