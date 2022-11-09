Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Vali Doğan'ı ziyaret etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Volkan Demirel ve beraberindeki teknik heyeti kabul etti.

Doğan, ziyarette, bordo-beyazlıların Demirel'le ligdeki yükselişine devam edeceğine inandığını belirterek, takıma ve teknik heyete başarılar diledi.

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