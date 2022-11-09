Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaş, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ömrünü ülkesinin, milletinin bağımsızlığına adayan ve tüm dünyada örnek alınan bir lider olduğunu belirtti.



Atatürk'ün ilke ve inkılaplarıyla geleceğe ilerlediklerini kaydeden Savaş, "Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan, yorulmadan ve pes etmeden yürümeliyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde bir kez daha saygı ve özlemle, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.



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