Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor ile 13 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Demirel, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbulspor maçının hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Rakipleri karşısında 3 puan alarak milli araya girmeyi istediklerini ifade eden Demirel, "İnşallah milli araya kadar 3 puan kazanarak hedeflediğimiz şekilde bitiririz. Buraya gelmeden önce hocalarımla beraber milli araya kadar kendimize 12 ile 15 puan arasında bitirme hedefi belirlemiştik. Şu an 11 puanımız var, kazanırsak 14 puan olacak. Hemen hemen hedeflediğimiz puanda periyodu bitirmiş olacağız. Hedefimize ulaşmak için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz. Kazanmak için çalışıyoruz. Oyuncularımın motivasyonu, enerjisi gayet iyi. İnşallah maçı kazanarak milli araya gireceğiz." dedi.

Milli arada oyuncularına izin vereceğini belirten Demirel, "Biz bir süre ara vereceğiz. Sonra burada toplanarak bir zaman çalıştıktan sonra kısmetse Antalya'ya giderek orada hazırlık maçlarıyla beraber milli ara sonrası ikinci periyoda hazırlanacağız. Ondan sonra da devre arası olacak ama orada izin kullanmayacağız. O yüzden burada ki arayı futbolculara izin vererek kullanacağız. Çünkü yoğun bir tempoya gireceğiz. Üç günde bir maç periyoduna girilecek. Oyuncuları da fazla yıpratmak istemiyoruz. O yüzden gerektiği kadar izin vererek onların rahat etmesini isteyeceğiz. " değerlendirmesinde bulundu.

Demirel, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın önemli bir sağlık probleminin bulunmadığını ve ihtiyaca göre bu oyuncuyu İstanbulspor maçında oynatabileceklerini kaydetti.

Futbolculardan Musa Çağıran da İstanbulspor maçına en ciddi ve en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Hatayspor'un ligde hakkettiği yere geleceğini anlatan Musa, "Biz biliyoruz ki iyi mücadele ettiğimiz zaman, her şeyimizi verdiğimiz zaman Hatayspor'u hak ettiği yerlere, yukarıya doğru çıkaracağımıza emminiz. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.





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