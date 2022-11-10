Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla kentin Antakya ilçesinin Avsuyu ve Altınözü ilçesinin Sofular mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, 2 bin 70 paket kaçak sigara ve 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler A.İ, H.A. ve A.T. yakalandı.

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