Hatay'da narenciye paketleme makinesine sıkışan çocuk öldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye paketleme makinesine sıkışan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir narenciye paketleme fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışan Dicle Nur Selçuk, kıyafetini makineye kaptırdı.

Kendisi de makineye sıkışan Selçuk'un durumunu gören diğer işçiler, yetkililere bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Erzin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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