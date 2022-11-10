Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde törenlerle anıldı.

Aladağ ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Vali Yardımcısı Mutlu Almalı ve Belediye Başkanı Mustafa Akgedik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden programda öğrenciler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kozan ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Kozan Belediye sinema salonunda devam eden etkinlik kapsamında, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Tufanbeyli'de de Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Mersin

Anamur ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında Kaymakamı Bilal Bozdemir, Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gülnar Hükümet Konağı önündeki törende de Kaymakam Musa Ayyıldız ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde anma programı yapıldı.

Erdemli ilçesinde Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki anma töreninde Kaymakam Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tarsus Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

- Hatay

Belen ilçesindeki törende, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ile Belediye Başkan Vekili Mehmet Çetinkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesinin ardından tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.

Samandağ'da Kaymakam Murat Kütük ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Alandaki protokolün yanı sıra bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Dörtyol ilçesinde, Kaymakam Aydın Ergün ve Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Atatürk Alanı'ndaki anıta çelenk sundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Anma programı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda devam etti.

- Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hükümet Konağı'nda düzenlenen tören Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.