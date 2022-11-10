İskenderun Arkeoloji Müzesi yapılacak binanın restorasyonu için protokol imzalandı

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HATAY (AA) - İskenderun Arkeoloji Müzesi yapılması planlanan eski kaymakamlık binasının restorasyonu için protokol imzalandı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, MMK Metalurji'nin katkılarıyla İskenderun eski kaymakamlık binasının restore edilerek İskenderun Arkeoloji Müzesi'ne dönüştüreceği belirtildi.

Vali Rahmi Doğan, müzenin kente hayırlı olmasını dileyerek MMK Metalurji'nin Üst Yöneticisi (CEO) Denis Kvasov ile protokolü imzaladı.

Valilik İskenderun Hizmet Binası'ndaki protokole, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel de katıldı.



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