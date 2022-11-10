Doğaseverler Mileyha Sulak Alanı'nda buluştu

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HATAY (AA) - Hatay'da doğaseverler, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'nda bir araya geldi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik'in de katıldığı etkinlikte, katılımcılara alanda yaşayan kuş, bitki ve kelebek türleri hakkında bilgi verildi.

Katılımcılar alanda insan kaynaklı olumsuzluklar yaşanabildiğini belirterek, alanın koruma altına alınması gerektiğini kaydetti.



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