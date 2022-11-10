Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'dan İskenderun Belediyesine ziyaret

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HATAY (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İskenderun Belediyesini ziyaret etti.

Başkanlık makamında sohbet ortamında geçen ziyarette Magro, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile görüştü.

Tosyalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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