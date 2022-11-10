Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, şut, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman 1 saat 20 dakika sürdü.





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