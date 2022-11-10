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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Xhelal Mumini (Kosova)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün, Şelale Kepenc, Epiphanny Prince 15, Tuğçe Canıtez, Gizem Başaran Turan 4, Alexis Prince 13, Gatling 17

PEAC: Kiss 14, Kcatanic 4, Calhoun 23, Simon 5, Szucs, Wentzel, Burdick 12, Sanchez 6

1. Periyot: 16-18

Devre: 29-32

3. Periyot: 46-48


HATAY (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Macaristan'ın PEAC takımına 64-56 yenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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