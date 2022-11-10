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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek), Xhelal Mumini (Kosova)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Büşra Akbaş 7, Büşra Akgün, Şelale Kepenc, Epiphanny Prince 15, Tuğçe Canıtez, Gizem Başaran Turan 4, Alexis Prince 13, Gatling 17

PEAC: Kiss 14, Kcatanic 4, Calhoun 23, Simon 5, Szucs, Wentzel, Burdick 12, Sanchez 6

1. Periyot: 16-18

Devre: 29-32

3. Periyot: 46-48





HATAY (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 3. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Macaristan'ın PEAC takımına 64-56 yenildi.





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