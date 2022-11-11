Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.





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