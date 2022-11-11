Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

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HATAY (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyeti valilik bahçesinde karşıladı.

Şeref defterini imzalayan Akarca, ardından Doğan ile bir süre görüştü.

Vali Doğan, ziyarette, Akarca'yı tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, farklı inanışları ve etnik yapıları aynı çatı altında barış ve hoşgörüyle bir arada tutan Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a da ziyarette bulundu.



Akarca'ya ziyaretlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Üyesi Hakim Mehmet Durgun, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman eşlik etti.



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