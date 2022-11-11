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HATAY (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Hatay Adliyesini ziyaret etti.

Akarca, Hatay Adliyesi önünde Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman ve yargı mensupları tarafından karşılandı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ataman'ın makamında yargı mensuplarıyla görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Akarca'ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekili Eyup Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu eşlik etti.

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