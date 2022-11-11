Hatay'da köprü korkuluğunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprü korkuluğunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınıp barınağa götürüldü.



Bekir Karabacak Köprüsü korkuluklarında bir yavru kedininmahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Kedi, barınağa götürüldü.

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