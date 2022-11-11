Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, taktik ve çabukluk çalışması yaptı.

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