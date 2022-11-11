İskenderun 4. Kitap Günleri Fuarı başladı

Taliban'dan kadınlara bir yasak daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Günleri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Atatürk Anıt Alanı'ndaki fuarın açılışında, kitap okumanın önemine değindi.

Tosyalı, temeli atılan yeni kütüphaneyle okuma ve araştırmayı desteklediklerini belirtti.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de kütüphanenin tamamlanmasıyla buranın 24 saat açık kalacağını söyledi.

Konuşmaların ardından 100 yayınevi, 70 stant ile 50 yazarın katıldığı fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuar 20 Kasım'a kadar açık kalacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.