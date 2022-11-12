Hatayspor, yarın İstanbulspor'a konuk olacak

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle 11 puan toplayan Hatay ekibi, 16. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte, kart cezalısı Ognjen Vranjes'in yanı sıra sakatlığı süren Christian Atsu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Hatay ekibi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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