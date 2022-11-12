Hatay'da iki otomobille tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Plakaları öğrenilemeyen Halil A. (65) ve Hakan A'nın (40) kullandığı otomobiller, D-817 kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobillerde bulunan ve yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Fatma Aksan (75) ile Canset Kaya (62) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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