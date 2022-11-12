GÜNCELLEME - Hatay'da iki otomobille tırın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bisikleti Kim İcat Etti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Halil A. (65) ve Hakan A'nın (40) kullandığı otomobiller, D-817 kara yolunda henüz sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobillerde bulunan ve yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Aksan (75) ile Canset Kaya (62) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşlemlerinin ardından yakınları tarafından hastanenin morgundan teslim alınan cenazeler, Payas ilçesine getirildi.

Aksan ve Kaya'nın cenazeleri Asri Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.