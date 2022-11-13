Hatay'da zeytin çekirdekleri çevreci yakıta dönüştürülüyor

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HATAY (AA) - CEM GENCO - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden ve yaklaşık 16 milyon zeytin ağacının bulunduğu Hatay'da, zeytin çekirdekleri kalorifer yakıtına dönüştürülüyor.

Hatay'da 275 bin 578 hektar tarım arazisinin yüzde 18'inde zeytin üretimi gerçekleştiriliyor.

Hasat edilerek bir kısmı sofralık bir kısmı da zeytinyağı olarak değerlendirilen zeytinlerin çekirdekleri de ekonomiye kazandırılıyor.

Hasadın ardından fabrikalara götürülen zeytinler yıkama, kırma, pres işlemlerinden geçiriliyor ve ardından suyu ayrıştırılarak zeytinyağı üretiliyor.

Zeytinin atık olarak çıkan çekirdekleri de aynı fabrikalarda özel makinelerde çeşitli işlemlerden geçirilip granül haline getirilerek, yakıt olarak kullanılmak üzere 25 ve 50 kilogramlık çuvallara dolduruluyor.

1 ton çekirdekten yaklaşık 500 kilogram yakıt elde ediliyor.

Yüksek ısı ve yaklaşık 1 ton yakıtta bıraktığı 3 kilogram külü ile çevreci özelliğinden dolayı ilgi gören yakıt, düşük maliyeti nedeniyle de tercih ediliyor.

- "Yakıtımız ekonomiye de katkı sağlıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, zeytin çekirdeklerinin çöpe gitmediğini söyledi.

Kent genelinde 76 zeytinyağı fabrikasının bulunduğunu ifade eden Çolakoğlu, burada çeşitli işlemlerden geçirilen zeytinin çekirdeklerinin de yakıt haline getirildiğini belirtti.

Çolakoğlu, çekirdekten elde edilen yakıtın çevre dostu olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Elde edilen yakıt kalorifer kazanlarında ve buna benzer yerlerde kullanılıyor. Sıfır atık ve çevre dostu olarak ön plana çıkan bu yakıtın çevreye herhangi bir zararı bulunmuyor. Üreticilerimiz de böylelikle zeytin çekirdeklerini ekonomiye kazandırmış oluyor. Isı değeri oldukça yüksek olan bu yakıtımız ekonomiye de katkı sağlıyor."

Zeytin çekirdeğinden yakıt üretimi ve satışı yapan Ahmet Sarı, sezon boyunca fabrikasında 3 bin ton zeytin çekirdeğini yakıta dönüştürdüğünü belirtti.

Çekirdekten elde edilen yakıta talebin yüksek olduğunu anlatan Sarı, "Yakıtımızın külü yok denecek kadar az, verdiği ısı da oldukça yüksek. Çevreye de zararı bulunmuyor." diye konuştu.

Çekirdekleri yakıta dönüştüren makinenin üreticisi Yusuf Eraslan da sistem sayesinde zeytin çekirdeğinin en iyi şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

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