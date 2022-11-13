Hatay'da meslek liseliler sanal ortamda çalışma hayatına hazırlanıyor

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HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Hatay'da motorlu araçlar teknolojisi alanında okuyan lise öğrencileri, arızaların tespit ve tamir süreciyle ilgili derslerde öğrendikleri bilgileri sanal gerçeklik gözlüğüyle aldıkları eğitimde pekiştiriyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim alan 90 öğrenci, iş dünyasına teorik ve pratik eğitimlerle hazırlanıyor.

Öğrenciler, derslerde öğrendikleri arıza tespit ve tamir sürecini, haftada 10 saat sanal gerçeklik gözlüğüyle verilen eğitimde uygulamalı olarak da görüyor.

Sanal derslerle, öğrencilerin uygulama sırasındaki hata paylarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

- "Araçlardaki bütün parçaları tanıma imkanı buluyorlar"

Okul müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'deki 55 AR-GE okulundan biri olduklarını söyledi.

Meslek lisesi olarak dijital dönüşümü yakından takip ettiklerini belirten Yıldırım, bazı bölümlerde "metaverse uygulaması" başlattıklarını dile getirdi.

Yıldırım, öğrencilerin, çalışma hayatına sanal ortamda hazırlanma şansı bulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığınca uygulamamız, AR-GE projesi olarak desteklendi. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz, sanal gerçeklik ortamında mesleki eğitimlerini tamamlayabilecekler. Sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılan uygulamalarda öğrencilerimiz, otomobil veya kamyonlardaki bütün parçaları tanıma imkanı buluyor, çalışma ortamını birebir yaşayıp görüyor. Türkiye'nin otomobili Togg seri üretime başladı. Okulumuza imkan verilmesi halinde elektrikli araçlarla ilgili de metaverse uygulaması yapabiliriz."

- "Uygulama çok yüksek düzeyde ve başarı getiriyor"

Bilişim teknolojileri öğretmeni Nasreddin Taçyıldız da sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılan eğitimlerin, öğrencilerin meslekleriyle ilgili pratik yapmasını sağladığını belirtti.

Eğitimin, gerçek uygulamaya çok yakın olduğunu söyleyen Taçyıldız, "Öğrenciler düğmeye basarak aracın motorunu gözlerinin önüne getiriyor. Motorun aksamlarının çalışma prensibini de ilgili menüden öğrenebiliyor. Bütün öğrenciler aracın motor aksamını söküp, içerisindeki parçaları görme şansı elde edemiyorlar ama gözlüğü taktıklarında sanal ortamda sanki kendileri yapıyormuş gibi o anı birebir yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ömer Boran Sarpkaya da uygulamanın, çalışma hayatına hazırlanmalarına destek olduğunu kaydetti.

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