Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Cafer Kirkit, Bucko, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Miskevich (Çağatay Zeka Kır, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Turgut Lelik, Yiğit Yıldız)
Halkbank: Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi, Serhat Coşkun)
Setler: 20-25, 14-25, 15-25
Süre: 83 dakika (30, 29, 24)
HATAY (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.