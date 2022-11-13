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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Cafer Kirkit, Bucko, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Miskevich (Çağatay Zeka Kır, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Turgut Lelik, Yiğit Yıldız)

Halkbank: Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi, Serhat Coşkun)

Setler: 20-25, 14-25, 15-25

Süre: 83 dakika (30, 29, 24)


HATAY (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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