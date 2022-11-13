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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkan Bozan, Cafer Kirkit, Bucko, Furkan Aydın, Fatih Eren Uğur, Miskevich (Çağatay Zeka Kır, Batuhan Yurdagül, Ahmet Emre Çetinkaya, İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Turgut Lelik, Yiğit Yıldız)

Halkbank: Mert Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz, Bruno (Deniz İvgen, Volkan Done, Mustafa Koç, Oğuzhan Doğruluk, Aslan Ekşi, Serhat Coşkun)

Setler: 20-25, 14-25, 15-25

Süre: 83 dakika (30, 29, 24)





HATAY (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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