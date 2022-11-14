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Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Özer, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuştu:

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir, hiçbir saldırı bu yürüyüşten geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır." dedi.

Özer, ziyaret ettiği Vali Rahmi Doğan ve diğer ilgililerle basına kapalı görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özer, bakanlık olarak eğitimin kalitesini çok daha iyi noktalara taşımak için il ve ilçeleri dolaştıklarını söyledi.

Özer, Hatay'da çeşitli programlara katılacaklarını belirterek, kentteki eğitimi çok daha iyi noktaya taşıyabilmek için ileride hayata geçirilebilecek yatırımları ele alacaklarını aktardı.

Toplantının ardından Hatay'a müjdelerinin olacağını bildiren Özer, bunları da kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Özer, Hatay'ın eğitim alanındaki yerine değinerek, "Hatay özellikle mesleki eğitimde Türkiye'de öncü atılımların yapıldığı bir şehir. Eğitimde, kalite noktasında çok önemli projelere imza atan bir ilimiz. İlçeleri de aynı şekilde." dedi.

- İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı

Dün, İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı yaşandığını anımsatan Özer, şunları kaydetti:

"Taksim'de bir terör saldırısıyla sarsıldık. 6 vatandaşımız şehit oldu. 81 vatandaşımız da bu saldırıda yaralandı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu aziz milletiyle birlikte geleceğe doğru emin adımlarla kutlu yürüyüşüne devam edecektir, hiçbir saldırı bu yürüyüşten geri adım atmasına vesile olamayacaktır, yıldıramayacaktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu coğrafyada binlerce yıl yaşayacağını vurgulayan Özer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda binlerce yıl nasıl yaşadıysa, bundan sonra da binlerce yıl yaşamaya devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer'e ziyaretinde, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu ve Hüseyin Şanverdi ile AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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