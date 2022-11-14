GÜNCELLEME - Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, parkta sahipsiz köpeklerin saldırması sonucu yaralanan kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Atatürk Sahil Parkı'nda yürüyüşe çıkan 65 yaşındaki Refik Sahillioğulları, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sahillioğulları'nın bağırarak yardım istemesi üzerine, çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

Kolundan ve bacağından yaralanan Sahillioğulları, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sahillioğulları, AA muhabirine, parkta her yürüyüş yaptığında sahipsiz köpeklerle karşılaştığını söyledi.

Köpeklerin ısırması nedeniyle acı çektiğini belirten Sahillioğulları, şöyle konuştu:

"Her sabah veya akşam yürüyüş yaptığımda arkamda 5-6 köpek oluyor. Bazı günler saldırmaya çalışıyorlardı ama umursamıyordum. Son olayda akşam yürüyüş yaparken köpekler üstüme saldırdı. Saldırı sırasında tanıdıklar beni kurtarmaya çalıştı ama köpekler 2-3 yerimden ısırdı. Acılar içerisinde kıvrandım. İlgili kurumlardan bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Atatürk Sahil Parkı çok güzel bir yer ancak bu köpeklerin içerisinde olması çok sakıncalı. Bu köpeklerin toplatılmasını belediyeden rica ediyorum. Sadece bana değil birçok kişiye saldırıyorlar."

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