Hatay'da demir çelik üretimi yapan tesiste çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) demir çelik üretimi yapan tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın, tesiste hasara neden oldu.



Öte yandan 8 Kasım'da OSB içerisinde başka bir demir çelik üretimi yapan tesiste patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmıştı.



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