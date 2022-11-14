Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da lise öğretmeniyle buluştu

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HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tokat İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmeniyle Hatay'da bir araya geldi.

Bakan Özer, İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısının ardından kentten ayrılmak için havalimanına gitti.

Havalimanında Özer'i, 1987'de eğitim gördüğü Tokat İmam Hatip Lisesi'ndeki felsefe grubu öğretmeni Hülya Rende karşıladı.

Özer, bir anaokulunda yöneticilik yapan eski öğretmeniyle sohbet etti.

Rende, Bakan Özer'in okul öncesi eğitime verdiği önemin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Öğrencimi bakan olarak görmek inanın çok umut verici. Çok gururlandım, mutlu oldum. Yeniden görüşme 34 yıl aradan sonra burada kısmet oldu. Kente bir başka gelişinizde okulumuzu da ziyaret etmenizden mutluluk duyarım." diye konuştu.

Özer de görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada anaokulunuz olduğunu bilseydim yanınıza uğrardım. Sonraki gelişimiz için planlama yapıp, sizleri ziyaret edelim." dedi.

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