Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, 2 kilo 450 gram esrar ile 1650 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Kültür Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenledi.

Adreslerde 2 kilo 450 gram esrar ile 1650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, şüpheliler M.V.K. ve S.E'yi gözaltına aldı.

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