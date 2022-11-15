Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde inşaat malzemeleri ve kablo çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 binadan inşaat malzemeleri ve kablo hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların M.A, Y.Ö. ve M.A. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.



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