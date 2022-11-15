Hatay'da kaçak 6 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaçak 6 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kapısı yakınlarındaki kırsal alanda arama faaliyeti yaptı.



Arazideki incelemede kaçak 6 bin paket elektronik sigara kartuşu bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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