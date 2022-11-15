Hatay'da havaya ateş açtıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Konvoyu durduran polis, araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında 2 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve 67 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "genel güvenliğin ve trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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