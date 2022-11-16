Tamirciliğe ömürlerini adayan baba oğul, bozuk ev aletlerini yan yana onarıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Hatay'da 62 yıldır elektrikli ve elektronik ev aletleri tamirciliği yapan Ali Dolapçıoğlu ile mesleğe yanında başlayan oğlu, 12 metrekarelik dükkanlarında onardıkları bozuk eşyalara yeniden işlev kazandırıyor.

Antakya ilçesi Ulu Cami Mahallesi'ndeki tamircide 1960'da çırak olarak işe başlayan 73 yaşındaki Dolapçıoğlu, usta olmasının ardından satın aldığı dükkanda 62 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Dolapçıoğlu ile kendisi gibi tamirciliğe çocuk yaşlarda adım atan 36 yaşındaki oğlu Hasan Ali, her sabah 12 metrekarelik dükkanlarının kapısını beraber açıyor.

Baba oğul, bozulan ütü, fırın, süpürge, şofben, radyo fön, tost ve kahve makinesi gibi elektrikli ve elektronik eşyaları onarıp, müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

- "Müşteriler de bizim gibi saygı görmek ister"

Baba Dolapçıoğlu, AA muhabirine, 11 yaşında başladığı elektronik ev aletleri tamirciliğine hayatını adadığını söyledi.

Mesleğini uzun yıllar daha sürdürmek istediğini belirten Dolapçıoğlu, eşyalarının onarıldığını gören müşterilerinin memnuniyetinin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Dolapçıoğlu, oğluna ilk olarak vatandaşlara dürüst ve saygılı yaklaşmayı öğrettiğini ifade ederek, "Müşteriler de bizim gibi saygı görmek ister. Biz müşterinin parasını değil kendisini kazanarak bugünlere geldik. Vatandaşların memnuniyeti bizim için ön planda." diye konuştu.

- "Okulda derslerim bittikten sonra babamın yanına giderdim"

Oğlu Hasan Ali de babasının yanında mesleği öğrendikten sonra Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin Türk dili ve edebiyatı bölümünde lisans, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde de elektronik ve otomasyon alanında ön lisans eğitimi aldığını anlattı.

İki üniversite bitirmesine rağmen tamirciliği sevdiği için babasıyla çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Dolapçıoğlu, "Okulda derslerim bittikten sonra evde hazırlanıp çalışmak için babamın yanına giderdim. Burada onunla mesleği öğrendim. Üniversite eğitimlerim bitmesine rağmen onunla aynı işi sürdürmeye karar verdim." dedi.

Dolapçıoğlu, tamiri imkansız görüldüğü için çöpe atılmak istenen çok sayıda elektronik ev aletine yeniden işlev kazandırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnsanları mutlu etmenin verdiği hazla işimi severek yapıyorum. İnsanların bozulduğu için tamiri imkansız gördüğü aletleri onarıp onları mutlu ediyoruz. Hayatta bir tek ölümün çaresi yok. Aletleri onardıktan sonra 'Bana bu tamir edilmez, imkansız denildi' diyen müşteriler oluyor. Mutlu şekilde ayrıldıkları için başka aletlerini de tamir için getiriyorlar."

Hatay'ın yanı sıra çevre illerden de müşterilerin tamir için alet getirdiğini belirten Dolapçıoğlu, babasıyla el ele vererek zorlukların üstesinden geldiklerini söyledi.

Dolapçıoğlu, meslek öğrenmede çıraklık ve kalfalığın önemine vurgu yaparak, tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.