Hatay'da 8 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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HATAY (AA) - Reyhanlı ilçesindeki iş yerinde 8 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Harran Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste, variller ve depolar içerisinde 8 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.C.Y. gözaltına alındı.

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