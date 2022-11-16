Hatay'da denizde dinamitle balık avlayan 3 kişiye 44 bin 580 lira ceza

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, denizde dinamitle usulsüz balık avladığı tespit edilen 3 kişiye, 44 bin 580 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri, Kale Mahallesi sahilinde yasa dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Denizde dinamit patlatarak usulsüz balık avladığı tespit edilen A.Ç, O.G. ve İ.G'nin üst aramasında söz konusu patlayıcılar ele geçirildi.

Şüphelilere toplamda 44 bin 580 lira ceza kesildi.

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