Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki, Hatay'da konuştu:

HATAY (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Türkiye-Japonya ilişkilerinin ortak projelerle daha da pekiştirileceğine inandığını söyledi.

Suzuki, Payas Belediyesi'nde düzenlenen Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Atölyesi için Ekipman Sağlanması Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Belediye Başkanı Bekir Altan ile mesleki eğitim verilen sınıfları gezen Suzuki, kursiyerlerle sohbet etti.

Büyükelçi Suzuki, programın ardından Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ni gezdi, buradaki anıt zeytin ağacı hakkında bilgi aldı.

- "İki ülkenin dostluğunun daha da genişleyeceği kanısındayım"

Gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suzuki Kazuhiro, Polonya'ya düşen füzeye ilişkin, "G7 ülkelerinin devlet başkanları dün akşam toplantı düzenledi. Bu toplantıya Başbakanımız Kişida da katılmıştır. Başbakanımız Kişida, bu durumlardan duyduğu endişeyi ifade edip, G7 ülkeleri arasındaki birlikteliğimizi bir kez daha teyit etmiştir." dedi.

Japonya'nın enerji politikasına da değinen Suzuki, iklim değişikliğinin etkisiyle fosil yakıtlardan nükleer enerjiye geçiş yaşandığını dile getirdi.

Büyükelçi Suzuki, Hatay'a sığınmacılar konusunda destek olmak için başta su arıtma tesisi olmak üzere çeşitli hibe programları yürüttüklerini işaret ederek, "Projelerle Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun daha da pekiştirileceğini düşünüyorum. Bu vesileyle iki ülkenin dostluğunun daha da derinleşeceği ve genişleyeceği kanısındayım. Türkçe versiyonu söyleyemiyorum ama 'İki devlet, bir yürek' sloganını burada dile getirmek istiyorum." diye konuştu.

Hatay'daki programlarının ardından Suzuki ve beraberindeki heyet, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Toyo'nun üretim tesisini ziyaret etti.

Suzuki'ye programlarında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı da eşlik etti.

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