Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Mahallesi ile Antakya ilçesine bağlı Madenboy Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ile 238 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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