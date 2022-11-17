Hatay'da iş yerinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, iş yerinde 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste çöp kovasına gizlenmiş 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.A.Y, gözaltına alındı.



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