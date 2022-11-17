Kırıkhan siyah havucuna coğrafi işaret tescil belgesi verildi

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HATAY (AA) - Hatay'da, Kırıkhan siyah havucu Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odasının açıklamasına göre, Kırıkhan siyah havucunun tescillenmesi için 15 Temmuz 2021'de TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Siyah havuç, Kırıkhan kavununun ardından ilçenin tescillenen ikinci ürünü oldu.

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